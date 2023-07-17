森养以及 ASTRODESIGN 集团宣布加入徕卡 L 卡口联盟

IT之家 7 月 17 日消息，2014 年，徕卡 L 卡口相机系统问世，该卡口拥有 51.6mm 直径以及 20mm 法兰距。

2018 年 9 月底，适马、徕卡、松下联合宣布共同成立 L 卡口联盟。现在，又有两家新影像厂商宣布加入 L 卡口联盟，分别是日本厂商 Astro Design 与韩国厂商森养（Samyang Optics）。

这也是继去年 7 月份大疆宣布加入 L 卡口联盟后的第 6 位与 7 位成员（IT之家注：目前 L 卡口联盟成员包括徕卡、松下、适马、Ernst Leitz Wetzlar GmbH、大疆创新、ASTRODESIGN、森养）。

徕卡于 2014 年首次推出 L 卡口，目前联盟内已有 10 款相机及 50 余款镜头。其中所有不同系统的镜头都可以在任意相机上使用，无需转接环，也没有任何功能限制。

据介绍，为了最大程度的确保产品多样性， L 卡口选用 51.6 毫米的直径，使其适用于全画幅相机，同时也支持 APS-C 传感器的相机。

得益于仅为 20 毫米的短法兰距，镜头和传感器之间的距离得以缩短，结构更为紧凑，这对于广角镜头的研发极有帮助。

为确保产品能抵抗最高强度的压力，并保证长期使用寿命，相机卡口由高品质耐磨不锈钢制成，配有四个法兰距固定元件，可防止偏斜并确保相机与镜头始终精确而紧密地连接。

标准的 L 卡口数据传输触条确保镜头电子元件与相机之间传输数据顺畅，同时确保适用于不断更新的固件，以应对镜头技术革新，从而充分发挥镜头的性能潜力。

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