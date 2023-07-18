特斯拉拟将德国柏林附近工厂规模扩大一倍，新增员工超万人

IT之家 7 月 18 日消息，特斯拉计划将其柏林附近工厂的规模扩大一倍，能每年生产最多 100 万辆电动汽车，这一扩张可能使特斯拉柏林超级工厂成为德国最大的汽车制造厂。

据《华尔街日报》，特斯拉已经概述了他们对于德国工厂的进一步计划。

最近几天提交给当地官员的文件显示，特斯拉已申请批准扩建其位于德国东部勃兰登堡州的现有工厂，以提高汽车和电池的产能。

特斯拉去年初开始在位于柏林郊区的这家工厂生产 Model Y。今年 3 月特斯拉发推文称，该工厂的日产量已达到 5000 辆。

特斯拉已获得初步批准对该工厂进行一些改造，但全面批准还有待完成一项环境影响研究，该研究将取决于当地居民的意见，德国居民本周开始可以在网上提出反对意见。

针对潜在环境问题，特斯拉一位发言人表示，扩建不需要从当地获取额外的淡水，因为该工厂拥有废水回收设施，可以为增加的产量提供额外的水源。这位发言人补充说，拟议的扩建将使工厂的员工人数从目前的超 1 万人增加到约 2.25 万人。

自去年三月以来，特斯拉一直在柏林附近的格伦海德超级工厂生产电动汽车。第一阶段年产能只有 50 万辆，而且该目标至今仍未实现。

目前，特斯拉柏林工厂拥有约 10000 名员工。自从 2022 年 3 月开业以来，该工厂产能不断提升，其周产量已于 2023 年 3 月份达到 5000 辆，以此推断每年产量可达 25 万辆以上。

今年 3 月底，特斯拉证实，它已经在柏林超级工厂内增加了第三个班次，这帮助该公司实现了每周生产 5000 辆汽车的周产量。

根据IT之家此前报道，特斯拉正尝试在柏林超级工厂内增加第四个生产班次，以使其周产量从 5000 辆翻一番至 1 万辆，尽快达到年产 50 万辆汽车的生产速度。

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