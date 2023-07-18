汽车跑在路上实时充电，中国一汽“5G + 自动驾驶”高功率动态无线充电道路系统亮相

IT之家 7 月 18 日消息，在上周的中国一汽创新成果汇报展”上，一汽向公众展示多种最新技术成果。

据央视报道，一条基于“5G + 自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统近日在中国一汽研发总院的创新基地亮相。这意味着新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电。

从视频中大家可以看到，一辆无人驾驶的新能源汽车在一条有着特殊标识的内部道路上平稳行驶，而车内的仪表台显示车辆正在充电中。

据介绍，利用动态无线充电道路系统，新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电，彻底摒弃传统的停车补电方式。

该系统配备的智能控制算法，可实现精确的充电管理和运行控制，通过对电量、充电速度等参数的实时监测和调节，系统能够提供安全可靠的充电服务。

为达到高效抗偏移运行效果，该系统采用先进的位置检测方法和开关发射线圈技术，实现实时的位置检测以及有效的能量传输，可有效降低充电过程中的能量损耗。

此外，该系统还采取了智能控制算法、位置检测方法和开关发射线圈技术，实现精确的充电管理和运行控制，降低了充电过程中的能量损耗。

IT之家查询发现，这是首条基于“5G + 自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统，由无线充电技术企业有感科技研发生产。该系统单模块可达 30kW 功率，并支持级联扩展。

据介绍， 这条无线充电道路长 120 米，新能源电动汽车在上面行驶过后可以补充 1.3 公里续航的电能。此外，它可以在行驶中为多部车辆在线自动补能。

值得一提的是，在今年 6 月刚刚发布的《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》中就专门提出了这方面的内容，官方表示要“加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，示范建设无线充电线路及车位”。

官方还介绍称，这套无线充电系统具备大功率输出能力，支持级联扩展，大幅提升了充电效率和便利性；同时采用先进的电磁耦合谐振技术，能够实现车辆和充电设备之间的高效能量传输，减少能量损耗，提高能量转换效率，同时降低电磁辐射的影响。

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