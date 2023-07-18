传音实现手机屏幕全自动快速颜色校准，色差 ΔE00 从 3.96 下降至 0.72

IT之家 7 月 18 日消息，传音控股今日宣布，近日，传音研发影像团队与香港理工大学颜色影像与元宇宙研究中心合作进行的“显示屏颜色校准”项目取得新成果，通过自研高标准的屏幕校准方法并落地产线，实现了屏幕颜色的一致性与准确性。

该项目研究论文《通道串扰效应影响的 OLED 显示屏颜色特征化模型》（Color Characterization Model for OLED Displays with Crosstalk Effects）被国际颜色科学领域知名期刊《颜色研究与应用》（Color Research & Application）录用。

▲ 图源《颜色研究与应用》期刊

据介绍，在智能终端设备的影像处理中，由于图像成像到图像信息内容显示的颜色范围不一样，为了在各种设备上准确地还原不同的图像内容的真实颜色，则需要针对图像成像到显示的全链路环节进行颜色管理。显示屏的颜色校准是颜色管理中的基础环节，能够让画面呈现相对一致的色域覆盖和色差。如果无法准确地控制显示屏颜色，将极大地影响终端消费者的视觉体验。

为了提升移动终端设备显示的准确性和消费者视觉体验的舒适性，该研究针对 OLED 屏幕存在的串扰问题，提出了新的特征化模型，通过在屏幕上测量 64 组 RGB 信号对应的三刺激值，对屏幕进行特征化建模，并以此将屏幕准确校准至 sRGB 或者 P3 标准。

传音控股表示，该屏幕校准方案在移动终端设备平台上实现了全自动快速颜色校准方案，可将色差 ΔE00 从 3.96 下降至 0.72，达到“业界领先水平”，大幅提升了屏幕颜色的一致性和准确性。

IT之家从官方公告中获悉，目前，该技术已经打通了产线自动校色链路，率先应用于传音旗下的高端机型，并将逐步向中低端机型普及。

▲ 图源传音控股

此次颜色校准研究项目，为传音构建 P3 色域全链路颜色管理奠定了基础。下一步，传音将继续推进屏幕颜色技术的升级和产品应用，精确控制显示屏颜色。

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