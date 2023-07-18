索尼 × 孤独摇滚联动企划开启，最高满 3 万-800 元

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IT之家 7 月 18 日消息，索尼官方宣布开启孤独摇滚联动企划，活动时间为 7 月 22 日-8 月 20 日，涵盖全国 9 家直营门店。
IT之家附联动内容：
前往门店做任务可得扭蛋机游戏币（全国限量 8000 份）；
发布探店视频 or 图片 + 话题发布至指定社交平台，有机会获得限量周边。完成各平台指定任务，有机会额外获得索尼 WH-CH720 降噪耳机 + 收纳包；
集齐所有产品体验章可获得徽章胸针；
扫码签到并观看动画可获得抽奖机会；
进店消费享全场满减：2000-100、6000-200、1 万-300、2 万-600、3 万-800。活动时间 7 月 29 日-30 日，8 月 5 日-6 日；
购买指定产品并向工作人员报口号：对着星星倾诉一切吧，即可获得联名款购物袋；
购买联名产品每单可获得扭蛋机游戏币；
购买指定产品可获得相机肩带 + 徽章套装、帆布包、收纳包等；
学生携带有效证件完成认证可享教育优惠。
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