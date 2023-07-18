索尼 × 孤独摇滚联动企划开启，最高满 3 万-800 元

发布探店视频 or 图片 + 话题发布至指定社交平台，有机会获得限量周边。完成各平台指定任务，有机会额外获得索尼 WH-CH720 降噪耳机 + 收纳包；

扫码签到并观看动画可获得抽奖机会；

购买指定产品并向工作人员报口号：对着星星倾诉一切吧，即可获得联名款购物袋；