消息称小米 14 手机配备“极极极窄直屏”，提供 512GB / 1TB 版本

IT之家 7 月 17 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日带来小米骁龙 8 Gen 3 新机“中杯”版本的最新消息，预计为小米 14 手机。

博主 @数码闲聊站 爆料截图

该博主透露，小米 14 标准版配色依旧非常丰富（IT之家注：小米 13 共有四款基础配色，以及八款限量定制色），核心升级点是“极极极窄新直屏”和 50Mp 1/1.28"+ 直立中长焦的超大底影像系统。另外，该手机还将提供 512GB 和 1TB 的超大存储版本，电池容量依旧不足 5000mAh。

据该博主此前爆料，小米 14 尺寸变化不大，镜头排列也是和去年一样，为 3 颗圆形直立镜头 + 方形 Deco，而小米 14 Ultra 目前还是中置四摄 Deco。

小米 13

从目前的爆料看，小米 14 将是小米 13 的常规升级版本，外观变化不会太大，处理器和影像将成为新机的升级重点。

关于小米 14 的售价，大家可以参考小米 13，新机售价的主要关注点可以放在新推出的 1TB 版本上，期待小米可以给出一个惊喜的定价。

小米 13 售价：

8GB + 128GB 售价 3999 元

8GB+ 256GB 售价 4299 元

12GB + 256GB 售价 4599 元

12GB + 512GB 售价 4999 元

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