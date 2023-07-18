索尼减少大型产品塑料包装，推进采用聚苯乙烯泡沫的替代品

IT之家 7 月 18 日消息，据索尼消息，索尼公司正在推进集团的“环境零负荷”计划，即到 2050 年实现环境零负荷，同时致力于实现“绿色管理 2025”中期环境目标，包括将塑料包装和用于其他目的（如用于产品本身）的原生塑料减少 10%。

索尼表示，以 27 英寸 ELF-SR2 空间现实显示屏为例，它使用了无聚苯乙烯泡沫塑料的产品包装。与前一代型号的产品包装相比，原生塑料的使用量减少一半，这是因为该产品使用了瓦楞纸板和纸浆模塑制成的缓冲材料。

该产品包装的重点是选择合适的包装材料。瓦楞纸板抵在包装盒纸板四周，可以防止开裂，如果盒子被挤压，也可以防止划痕。纸浆模塑被选用在包装盒纸板的底部，省去了使用瓦楞纸板还需折叠操作的麻烦。官方称将尽可能减少使用瓦楞纸板的组件，例如通过分层叠加等改进方法既能简化盒内的折叠结构，同时也能起到加固作用。索尼结合了瓦楞纸板和纸浆模塑的优势，达到了坚固且缓冲减震的效果。

据IT之家此前报道，索尼于 2021 年 4 月开始“绿色管理 2025”（GM2025）计划，旨在 2050 年实现“索尼走向零负荷”。GM2025 致力于逐步减少便携式产品包装中的塑料用量，直至完全消除塑料使用。

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