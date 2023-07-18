Nothing Phone（2）手机获推 Nothing OS 2.0.1 系统更新：改善相机，适配更多灯光效果

IT之家 7 月 18 日消息，Nothing Phone（2）手机目前获推 Nothing OS 2.0.1 系统更新。

▲ 图源 Gizmochina

据悉，此次更新系统包大小为 105 MB，主要改善了相机效果，为手机的 Glyph 灯光效果提供了更多适配，此外还更新了单手模式和一些新壁纸，详情如下：

主要新增特性

Glyph Composer 现已在 Play 商店上线，用户可以使用该 App 自定义手机背部的灯光特效。

Uber 打车程序适配 Glyph Progress。

锁定屏幕 / AOD 中可以添加小组件，目前可在“锁定屏幕设置页”处进行相应设置。

加入“快捷选项”小部件。将最常用的“快捷选项”小部件直接到添加主页或锁定屏幕。

为 Nothing Phone（2）重新设计了提示音与铃声。

加入了 4 张新壁纸。

加入了单手模式。

相机

相机人像模式现在支持 2 倍变焦。

现在支持以 500 万像素模式进行慢动作拍摄。

推出了全新的照片水印。

全面优化了 HDR 的效果

优化了在 4 倍和 10 倍变焦之间拍摄时，照片的清晰度

提高了在第三方 App 调用相机时的成片质量。

改善了拍摄视频时滞后的之后现象，并优化稳定算法。

其他方面

提高了电池和充电性能。

提高了将手机作为无线充电器时的稳定性。

改进了面部解锁和指纹传感器的识别速度。

改善了系统音量。

调整了优化的基本通知和其他字形接口逻辑。

错误修复

解决了“快捷选项”中的扩展性问题。

提高了网络稳定性。

解决了 NFC 相关问题。

其他一些错误修复。

Nothing Phone (2）手机已于今年 7 月 11 日推出，IT之家此前曾多次报道过该手机相关内容，包括详细参数、使用体验等。

Nothing Phone (2) 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装 Android 13 系统，并将会收到三年的 Android 更新和四年的安全更新。

▲ 图源 Nothing

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