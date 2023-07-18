蒙大拿大学研究发现，ChatGPT 的创造力已超越 99% 的人类

IT之家 7 月 18 日消息，根据一项新的研究，人工智能聊天机器人 ChatGPT 可以与前 1% 最具创造力的人类相媲美。

这项研究由蒙大拿大学的研究人员进行，他们使用了托兰斯创造力测试（TTCT）来评估 ChatGPT 的表现，这是一种常用的创造力测试。他们向 ChatGPT 提出了八个问题，并记录了它的回答。他们还收集了 24 名蒙大拿大学学生的回答，并将它们与全国 2700 名参加 TTCT 的学生的回答进行了比较。所有的回答都由学术测试服务公司进行评分，该公司并不知道有 AI 回答参与评分。

研究结果显示，AI 回答的创造力与参加测试的最有创造力的真人回答相当。事实上，ChatGPT 的表现超过了全国大多数学生。IT之家注意到，这一发现让研究作者、蒙大拿大学商学院助理临床教授埃里克・古兹克感到惊讶，他称：“对我来说，创造力是关于用不同的方式做事情。我喜欢的创业定义之一是，成为一个创业者就是要有不同的思维方式。所以，AI 可能会帮助我们将创造性思维应用到商业和创新过程中，这对我来说非常有趣。”

TTCT 包含两种不同的评估：一种是语言评估，一种是图形评估。两者都衡量发散性思维，即用于产生创意的思维过程。在语言评估中，测试者会提供图片和 / 或语言提示，并要求以书面形式回答。例如，他们可能会展示一个事件的图片，并要求推测结果。或者他们可能会展示一个产品，并要求提出改进方法。他们的答案被用来评估三种心理特征：

流畅性：相关想法的数量

独创性：想法的不寻常程度

灵活性：不同类型想法的多样性

图形评估要求测试者用画图的方式回答问题。例如，他们可能会被要求完成一幅图画。

在这项研究中，ChatGPT 在流畅性和独创性方面都达到了最高百分位数。在灵活性方面，它的得分下降到了 97 百分位数。

古兹克并不想夸大 ChatGPT 对经济的影响，但他确实认为其会成为创新的推动力。

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