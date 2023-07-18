FTC 要求简化取消订阅服务的流程，迪士尼、奈飞等娱乐巨头不满

IT之家 7 月 18 日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）计划出台一项新规，要求各类订阅服务提供商简化用户取消订阅的流程，以保护消费者的权益。然而，这一提议遭到了包括迪士尼、奈飞在内的媒体和娱乐巨头的反对。

订阅服务是指用户通过支付一定的费用，可以在一定期限内享受某种产品或服务的模式。例如，视频流媒体、游戏、健身房会员、手机套餐等都属于订阅服务。这种模式在近年来越来越流行，但也存在一些问题。有些公司在吸引用户注册时非常方便，但在用户想要取消时却设置了各种障碍，比如要求用户亲自到店或打电话才能取消。这样做不仅损害了消费者的利益，也降低了用户的信任度。

FTC 为了解决这个问题，今年 3 月提出了一项“点击取消”（click to cancel）的新规，意在“让消费者取消订阅和注册订阅一样容易”。新规要求各类订阅服务提供商必须提供与注册方式相同的取消方式，例如如果用户是通过网上注册的，那么就应该可以通过网上取消，而不需要亲自到店或电话取消。FTC 还要求公司保留与用户通话的记录，并向用户提供清晰的退款政策和其他信息。

IT之家注意到，这项新规得到了很多消费者的支持，也引发了媒体和娱乐业界的强烈反对。互联网和电视协会（ESA），其成员包括迪士尼、派拉蒙和华纳兄弟发现，在其公开评论中表示，该提议太过模糊，将导致营销人员过度披露信息，让消费者“不知所措”。该协会还辩称，该规定甚至会侵犯其成员的言论自由，称“该提议将严重限制或者在某些情况下甚至禁止公司与其客户沟通，违反了第一修正案。”此外，该提议的一个要求 —— 公司必须保留与客户通话的记录 —— 将使公司每年花费“几百万”美元来遵守。ESA 的评论得到了数字媒体协会和电影协会的支持，其成员包括奈飞、索尼影业娱乐和环球影业。

FTC 将在考虑通过最终规则之前，审查其通过公众意见收到的反馈。

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