雷蛇发布黑寡妇蜘蛛 V4 系列键盘，售价 999 元起

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IT之家 7 月 18 日消息，雷蛇今晚发布黑寡妇蜘蛛 V4 系列键盘，V4 X 版售价 999 元，V4 版售价 1299 元。
IT之家附两款键盘介绍如下：
「雷蛇黑寡妇蜘蛛 V4」
雷蛇机械轴，专为电竞玩家打造，有着更快的触发速度
幻彩灯效体验，带两侧底光，享受更佳的游戏沉浸感
6 个专用宏按键，在游戏中轻松打出复杂的操作，一招致胜
磁吸式柔软腕托，在激烈游戏中保持水准，尽享舒适
多媒体滚轮设计，轻松调节，精准控制战场每一度音阶
双色注塑 ABS 键帽，抗油耐用，无惧时间考验
「雷蛇黑寡妇蜘蛛 V4 X」
雷蛇机械轴，专为电竞玩家打造，兼具手感和耐用性
RAZER CHROMA RGB 幻彩灯效，打造个性化的游戏桌面
6 个专用宏按键，扩展命令库，在弹指间自定义按键控制
消音绵设计，降低噪音，进一步优化按键敲击声
多媒体滚轮，轻松调整亮度和音量，享受便利操作
双色注塑 ABS 键帽，舒适贴合，减少磨损且抗油耐用
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