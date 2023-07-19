麦肯锡宣布与 AI 创企 Cohere 合作，为客户提供 AI 解决方案

北京时间 7 月 19 日早间消息，咨询巨头麦肯锡表示，已与人工智能初创公司 Cohere 达成合作伙伴关系，为其企业客户提供人工智能解决方案。

这是该公司首次宣布与大型语言模型提供商合作。麦肯锡与其他全球咨询公司一起加入了由 ChatGPT 引发的全球人工智能热潮。

麦肯锡高级合伙人 Ben Ellencweig 表示：“我们注意到，客户正在考虑成本、知识产权保护和消费者隐私，以及如何训练模型。我们认为 Cohere 是很好的解决方案之一。”

麦肯锡表示，正与 Cohere 一道构建定制化解决方案，以帮助客户提高客户参与度和工作流程自动化。该公司还说正在考虑使用 Cohere 来提高内部工作效率，并为麦肯锡的知识管理系统助力。

两家公司表示，他们已经共同为从金融服务到零售各个行业的公司提供服务，但没有透露这些公司名称。

Cohere 由谷歌前顶级人工智能研究人员创立。该公司将自身定位为中立提供商，为企业客户提供不依赖于微软等云提供商的模型。Cohere 与 OpenAI 竞争，专注于为企业提供生成式人工智能解决方案。

上个月，Cohere 从英伟达、甲骨文和 Salesforce Ventures 等投资者那里融资 2.7 亿美元，估值达到 22 亿美元。

Cohere 还宣布与甲骨文建立合作伙伴关系，甲骨文将把 Cohere 的生成式人工智能技术嵌入该公司产品中。

Cohere 总裁 Martin Kon 表示：“我们认为，让这项技术真正影响世界的最佳方式将是通过麦肯锡等真正强大的、能够互补的合作伙伴。因此，这在很大程度上是我们公司战略的一部分。”

多家咨询公司已与人工智能公司达成合作关系并宣布投资人工智能领域。埃森哲（Accenture）公司宣布为人工智能投资 30 亿美元。普华永道今年 4 月表示，未来三年内将在人工智能领域投资 10 亿美元。

此外，全球领先的管理咨询公司贝恩咨询公司（Bain and Company）已与 OpenAI 合作，德勤已宣布与芯片制造商英伟达合作。

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