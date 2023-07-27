二季度芯片业绩依旧低迷，三星、SK 海力士均宣布将继续减产

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社报道，三星电子今日表示，全球存储芯片市场最糟糕的时期已经过去，但仍计划延长减产，因为市场需求复苏很大程度上受限于人工智能领域使用的高端芯片。

▲ 图源 Pexels

此举凸显了半导体领域前所未有的低迷，这也导致三星的芯片业务部门在今年前六个月产生了创纪录的 8.9 万亿韩元（IT之家备注：当前约 499.29 亿元人民币）营业亏损。

三星在一份声明中表示：“整个行业的减产可能会在下半年继续，随着客户继续减少（芯片）库存，需求预计将逐步恢复。”

三星内存业务执行副总裁 Jaejune Kim 在财报电话会议上表示，三星将延长减产，并对包括 NAND 闪存芯片在内的某些产品进行额外的产量调整。他没有透露三星减产的具体程度，但指出该公司的存储芯片库存在 5 月份达到峰值后正在迅速下降。

无独有偶，SK 海力士昨日也表示，将进一步削减 NAND 产量 5%-10%。BNK 投资证券分析师 LeeMin-hee 指出：“NAND 是 SK 海力士的弱点，每季度的亏损近 2 万亿韩元（当前约 112.2 亿元人民币）。更多的产能削减可能会稳定 NAND 的价格，这对海力士来说是个好消息。”

三星和 SK 海力士的决定也缓解了市场对芯片供过于求的担忧，并提振三星股价上涨 2%，而 SK 海力士股价则上涨 9%，达到 2022 年 3 月以来的最高水平。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。