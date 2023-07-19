我国累计建成 5G 基站超 293 万个，5G 移动电话用户已达 6.76 亿户

IT之家 7 月 19 日消息，在今日的国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示，前 6 个月，电信业务收入增长 6.2%，业务总量同比增长 17.1%。

截至 2023 年 6 月底，我国累计建成 5G 基站超 293 万个，电信业务总量同比增长 17.1%，信息通信业呈现蓬勃发展态势，用户更多，应用更广。

据称，我国 5G 移动电话用户已达 6.76 亿户，移动物联网终端用户超 21.2 亿户，5G 全面融入各行各业，赋能实体经济转型升级。（IT之家注：三大运营商暂未公布 6 月数据，而 5G 套餐用户 5 月合计已超 12 亿户）

除此之外，他还表示我国 5G 应用已经融入 60 个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超 5 万个。

根据官方在中国互联网大会上公布的数据，我国网民规模已达 10.67 亿，网络基础设施建设成效显著，网络架构持续优化，建成全球规模最大、技术先进的 5G 网络，IPv6 活跃用户数超 7.6 亿。融合应用不断深化，工业互联网产业规模突破 1.2 万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超 240 家，服务企业超 26 万家。市场环境日臻完善，APP 侵害用户权益、电信网络诈骗等问题治理持续推进，移动网络单位流量平均资费降幅超 95%，普惠服务走深走实。

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他指出，当前工业经济发展中还面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但是，我国经济整体回升向好的态势没有改变，工业经济发展仍然具有很强的韧性。

赵志国表示，下一步，我们要发展壮大新兴产业。开展先进制造业集群发展专项行动，加速向世界级先进制造业集群迈进。加快发展 5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。

他还提到，要把稳增长放在更加突出位置。加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。加强规划指导和政策引导，深化部省战略合作，积极支持工业大省挑大梁。聚焦链主企业、专精特新企业等重点企业，建立健全常态化沟通交流机制、问题诉求解决闭环机制，推动经营主体迸发更大活力。

我们还要努力扩大有效需求。深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展，以高质量供给引领创造需求。加强工业和信息化领域“十四五”专项规划统筹调度，联合国家开发银行实施专项贷款，加大制造业投资力度。引导拓展重点国家及“一带一路”国家和地区市场，巩固工业产品出口。

值得一提的是，赵志国还强调：下一步将重点做好技管结合，维护用户合法权益。加快移动互联网应用程序公共服务平台建设，建立完善 App 认证签名体系，高效支撑行业监管和服务行业发展。

此外，工信部将重点整治用户反映突出的欺骗误导下载、强制自动续费等痛点问题。推广“骚扰电话拒接”服务，强化电信网络诈骗一体化技防手段，进一步筑牢安全防线。

工信部还将细化标准规范，抓住应用商店、智能终端等关键环节，加强移动互联网应用全生命周期管理，推动行业上下游协同规范发展。研究制定电信服务合规指南，引导企业突出服务导向，营造让群众放心满意的信息消费环境。

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