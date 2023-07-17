飞凡汽车公布加速换电计划：换电不断电、两分半极速换电、年底建 50 余座换电站

IT之家 7 月 17 日消息，7 月 17 日，上汽飞凡汽车公布了旗下换电站的“最新科技成果”，包含如下五项内容：

行业内首发换电不断电技术， 换电过程中，车内空调、座椅按摩等功能不中断、娱乐系统也能正常工作 。

换电速度大幅提升：官方称其研发了“全向浮动加解锁平台”，可通过四个高精度定位销自适应车身位置，不受车辆进入换电站位置限制；自研的 Quick Click 加固电池快换专利也可以高效定位电池拆装。 全部换电过程只需两分半即可完成，下一代换电站号称“可将换电时间缩短至一分半” 。

换电站安全性能“全面提升”：飞凡换电站号称搭载“主动消防技术”， 电池舱内具有潜在风险的电池会被自动移至换电站内置的消防水箱 ，可在事故发生时自动 / 手动喷洒气体灭火剂。

Drive Thru“贯穿式换电体验”： 号称能让司机拥有更好的换电体验 。

行业内更高的单站电池储备效能：下一代换电站将储备至多 40 块电池，每天换电次数能达到 560 次。

IT之家此前报道，飞凡 F7 车型 6 月交付量 2336 台，北京、海口换电站将于 7 月起即将落成投入运营，还有成都、武汉、苏州、南京、杭州等 10 余座城市，50 余座换电站下半年陆续上线。飞凡汽车联合捷能智电于 2022 年 9 月正式推出换电服务，并由上汽集团、宁德时代以及中石化 + 中石油共同打造而成。

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