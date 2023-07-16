蔚来李斌痛斥美国保护主义：中国欢迎马斯克，你却不让我卖车

IT之家 7 月 16 日消息，据《金融时报》报道，中国电动汽车制造商蔚来（Nio）希望美国政府能够保证中国汽车制造商在当地市场有公平和平等的准入机会，这是在蔚来继续其全球扩张并进入欧洲新市场之后提出的诉求。

蔚来的创始人兼首席执行官李斌认为，中国汽车制造商在美国销售其车辆时要面临额外的障碍，这仅仅是因为政治和美国的保护主义，他认为这与特斯拉在中国受到的欢迎以及其在中国的快速增长形成了鲜明的对比。

李斌在接受《金融时报》采访时称：“世界应该更加开放，不要将商业政治化。自从我们在 2015 年（IT之家注：准确时间应该是 2014 年 11 月）成立公司以来，全球政治气候已经完全不同了，特别是疫情引发了分裂和对抗。中国消费者可以从多种（新能源汽车）中选择，为什么这些产品不能让美国消费者也享受呢？”

预计今年中国将超过日本成为世界最大的汽车出口国，而蔚来则特别渴望提高其销量，其在中国的电动汽车和插电式混合动力汽车市场份额从第一季度的 2.3% 下降到第二季度的 1.3%，在全国共交付了 23,520 辆车。

李斌说，对中国制造的汽车征收高额关税意味着很难将它们带到美国。同时，在通过《通货膨胀削减法案》获得补贴方面也存在不确定性。

蔚来目前正在欧洲大举投资，该地区的电动汽车享有慷慨的补贴，并且在一些国家销售得特别好。蔚来还在欧洲推出了一系列换电站，以此来区别于竞争对手。

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