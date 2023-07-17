第三届蔚来 NIO Power Day 定档 7 月 20 日，公布加电布局规划、产品技术等

IT之家 7 月 17 日消息，蔚来汽车宣布将于 7 月 20 日 14:00 举行 NIO Power Day 2023（蔚来能源日）直播，届时将展现 NIO Power 最新加电布局规划、产品技术与服务的全貌。直播平台包括蔚来 App、微博、微信视频号、抖音等。

IT之家此前报道，蔚来已达成第 2500 万次的累计换电总数， 0-1000 万次换电用了 1506 天，1000 万-2000 万次用时 273 天。其中，累计 2000 万次换电于 4 月 3 日达成，2000 万次达到 2500 万次历时 102 天。

此外，蔚来已经完成来自阿联酋阿布扎比旗下投资机构 CYVN Holdings 的 7.385 亿美元（当前约 52.95 亿元人民币）战略性股权投资。

公开资料显示，CYVN Holdings 同时从腾讯的一间关联公司购入蔚来价值 3.5 亿美元的 A 股股票。投资交易完成后，CYVN Holdings 总共持有蔚来已发行流通股份的约 7.0%。

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