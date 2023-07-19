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OPPO K11 手机现身电信终端产品库：骁龙 782G 处理器 + 4870mAh 电池

2023/7/19 14:04:33 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 7 月 19 日消息，型号为 PJC110 的 OPPO K11 现身中国电信终端产品库，配备 12GB + 512GB、12GB + 256GB、8GB + 256GB 3 种存储规格，提供冰川蓝、月影灰 2 种配色。

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电信终端产品库信息显示，OPPO K11 各版本基础信息如下表所示（运营商价格不代表官方售价）：

版本PJC110(12G+512G）PJC110(12G+256G）PJC110(8G+256G）
零售价格279925992299
屏幕尺寸6.7
前置摄像头1600 万像素
后置摄像头5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素
RAM12GB12GB8GB
ROM512GB256GB256GB

OPPO K11 重 184 克，拥有 162.70×75.50×8.23mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。

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配置方面，OPPO K11 搭载 2.7GHz 的 SM7325 处理器（预计为高通骁龙 782G），内置 4870 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。

高通骁龙 782G 采用 6nm 工艺打造，是骁龙 778G+ 的继任者，配备 8 核 CPU，包括 2.7GHz 的单核 Cortex-A78 + 2.2GHz 的三核 Cortex-A78 + 1.9GHz 的四核 Cortex-A55，GPU 搭载 Adreno 642L。

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此前爆料消息称，OPPO K11 搭载索尼 IMX890 大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖；价位将会在 2000 元左右，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。

IT之家附 OPPO K11 详细参数列表：

参数名称参数内容
产品型号PJC110
是否支持中国电信 VoLTE支持
用户卡规格 (卡 1)4FF
用户卡规格 (卡 2)4FF
产品市场定位新潮炫酷
电池配件单电单充
其它标配配件其他___, 数据线，使用手册，皮套 / 手机壳
网络频段CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
用户卡数量双卡
厂商全称OPPO 广东移动通信有限公司
品牌OPPO
产品上市时间20230801
AP 型号SM7325
AP 主频2700
智能操作系统Android 13
其他操作系统平台及版本NA
载波聚合（CA）支持
智能操作系统衍生版本备注NA
指纹识别
是否支持电信 800MHz支持
USB 传输效率USB Type-C
键盘类型
键盘材质NA
Flash 内存（单位：Mbyte）452564
蓝牙无线通信支持
WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）WIFI
最大支持扩展内存1T
是否支持中文繁体支持
感应方向感应，光线感应，其他，重力感应，海拔感应，距离感应
是否支持 GPS支持
是否支持北斗系统支持
电池类型锂电
电池容量（单位：毫安时）4870
在线空中升级支持
MEID支持
长短信支持
彩信支持
外观类型直板
天线设计内置
外壳材质塑胶
产品尺寸162.70×75.50×8.23
产品重量184
屏幕数量单屏幕
显示分辩率2412*1080
触摸屏类型电容式触摸屏
耳机接口Type-C
电源及 USB 接口USB TYPE-C
U 盘模式支持
其他接口NA
NFC支持
电池形式内置

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关键词：OPPO K11

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