OPPO K11 手机现身电信终端产品库：骁龙 782G 处理器 + 4870mAh 电池

IT之家 7 月 19 日消息，型号为 PJC110 的 OPPO K11 现身中国电信终端产品库，配备 12GB + 512GB、12GB + 256GB、8GB + 256GB 3 种存储规格，提供冰川蓝、月影灰 2 种配色。

电信终端产品库信息显示，OPPO K11 各版本基础信息如下表所示（运营商价格不代表官方售价）：

版本 PJC110(12G+512G） PJC110(12G+256G） PJC110(8G+256G） 零售价格 2799 2599 2299 屏幕尺寸 6.7 前置摄像头 1600 万像素 后置摄像头 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素 RAM 12GB 12GB 8GB ROM 512GB 256GB 256GB

OPPO K11 重 184 克，拥有 162.70×75.50×8.23mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。

配置方面，OPPO K11 搭载 2.7GHz 的 SM7325 处理器（预计为高通骁龙 782G），内置 4870 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。

高通骁龙 782G 采用 6nm 工艺打造，是骁龙 778G+ 的继任者，配备 8 核 CPU，包括 2.7GHz 的单核 Cortex-A78 + 2.2GHz 的三核 Cortex-A78 + 1.9GHz 的四核 Cortex-A55，GPU 搭载 Adreno 642L。

此前爆料消息称，OPPO K11 搭载索尼 IMX890 大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖；价位将会在 2000 元左右，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。

IT之家附 OPPO K11 详细参数列表：

参数名称 参数内容 产品型号 PJC110 是否支持中国电信 VoLTE 支持 用户卡规格 (卡 1) 4FF 用户卡规格 (卡 2) 4FF 产品市场定位 新潮炫酷 电池配件 单电单充 其它标配配件 其他___, 数据线，使用手册，皮套 / 手机壳 网络频段 CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28 用户卡数量 双卡 厂商全称 OPPO 广东移动通信有限公司 品牌 OPPO 产品上市时间 20230801 AP 型号 SM7325 AP 主频 2700 智能操作系统 Android 13 其他操作系统平台及版本 NA 载波聚合（CA） 支持 智能操作系统衍生版本备注 NA 指纹识别 是 是否支持电信 800MHz 支持 USB 传输效率 USB Type-C 键盘类型 无 键盘材质 NA Flash 内存（单位：Mbyte） 452564 蓝牙无线通信 支持 WLAN 无线通信（WIFI / WIPI） WIFI 最大支持扩展内存 1T 是否支持中文繁体 支持 感应 方向感应，光线感应，其他，重力感应，海拔感应，距离感应 是否支持 GPS 支持 是否支持北斗系统 支持 电池类型 锂电 电池容量（单位：毫安时） 4870 在线空中升级 支持 MEID 支持 长短信 支持 彩信 支持 外观类型 直板 天线设计 内置 外壳材质 塑胶 产品尺寸 162.70×75.50×8.23 产品重量 184 屏幕数量 单屏幕 显示分辩率 2412*1080 触摸屏类型 电容式触摸屏 耳机接口 Type-C 电源及 USB 接口 USB TYPE-C U 盘模式 支持 其他接口 NA NFC 支持 电池形式 内置

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