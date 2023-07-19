OPPO K11 手机现身电信终端产品库：骁龙 782G 处理器 + 4870mAh 电池

IT之家 7 月 19 日消息，型号为 PJC110 的 OPPO K11 现身中国电信终端产品库，配备 12GB + 512GB、12GB + 256GB、8GB + 256GB 3 种存储规格，提供冰川蓝、月影灰 2 种配色。
电信终端产品库信息显示，OPPO K11 各版本基础信息如下表所示（运营商价格不代表官方售价）：
|版本
|PJC110(12G+512G）
|PJC110(12G+256G）
|PJC110(8G+256G）
|零售价格
|2799
|2599
|2299
|屏幕尺寸
|6.7
|前置摄像头
|1600 万像素
|后置摄像头
|5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素
|RAM
|12GB
|12GB
|8GB
|ROM
|512GB
|256GB
|256GB
OPPO K11 重 184 克，拥有 162.70×75.50×8.23mm 的机身尺寸，采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面，OPPO K11 搭载 2.7GHz 的 SM7325 处理器（预计为高通骁龙 782G），内置 4870 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。
高通骁龙 782G 采用 6nm 工艺打造，是骁龙 778G+ 的继任者，配备 8 核 CPU，包括 2.7GHz 的单核 Cortex-A78 + 2.2GHz 的三核 Cortex-A78 + 1.9GHz 的四核 Cortex-A55，GPU 搭载 Adreno 642L。
此前爆料消息称，OPPO K11 搭载索尼 IMX890 大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖；价位将会在 2000 元左右，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。
IT之家附 OPPO K11 详细参数列表：
|参数名称
|参数内容
|产品型号
|PJC110
|是否支持中国电信 VoLTE
|支持
|用户卡规格 (卡 1)
|4FF
|用户卡规格 (卡 2)
|4FF
|产品市场定位
|新潮炫酷
|电池配件
|单电单充
|其它标配配件
|其他___, 数据线，使用手册，皮套 / 手机壳
|网络频段
|CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
|用户卡数量
|双卡
|厂商全称
|OPPO 广东移动通信有限公司
|品牌
|OPPO
|产品上市时间
|20230801
|AP 型号
|SM7325
|AP 主频
|2700
|智能操作系统
|Android 13
|其他操作系统平台及版本
|NA
|载波聚合（CA）
|支持
|智能操作系统衍生版本备注
|NA
|指纹识别
|是
|是否支持电信 800MHz
|支持
|USB 传输效率
|USB Type-C
|键盘类型
|无
|键盘材质
|NA
|Flash 内存（单位：Mbyte）
|452564
|蓝牙无线通信
|支持
|WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）
|WIFI
|最大支持扩展内存
|1T
|是否支持中文繁体
|支持
|感应
|方向感应，光线感应，其他，重力感应，海拔感应，距离感应
|是否支持 GPS
|支持
|是否支持北斗系统
|支持
|电池类型
|锂电
|电池容量（单位：毫安时）
|4870
|在线空中升级
|支持
|MEID
|支持
|长短信
|支持
|彩信
|支持
|外观类型
|直板
|天线设计
|内置
|外壳材质
|塑胶
|产品尺寸
|162.70×75.50×8.23
|产品重量
|184
|屏幕数量
|单屏幕
|显示分辩率
|2412*1080
|触摸屏类型
|电容式触摸屏
|耳机接口
|Type-C
|电源及 USB 接口
|USB TYPE-C
|U 盘模式
|支持
|其他接口
|NA
|NFC
|支持
|电池形式
|内置
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