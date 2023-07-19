报告称 2023Q1 全球智能手机平均快充 34W，80% 具备 10W 以上快充

IT之家 7 月 19 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的报告，2023 年第 1 季度全球将近 80% 的智能手机具备 10W 以上的快充功能，相比较 2022 年第 1 季度（74%）增加了 6 个百分点。

各大手机品牌平均快充功率

各大品牌快充智能手机在总销量中的占比

IT之家援引该机构报告，近一半的智能手机用户每天至少在设备上花费 5 个小时。他们使用智能手机与朋友和家人保持联系，浏览互联网，流媒体内容和玩游戏。

随着 5G 网络的普及，相机、显示器和处理器的改进，消费者对智能手机的电量有了更高的需求，很多人都希望满电情况下能够使用 1 整天。

智能手机厂商越来越注重快充，2023 年第 1 季度，全球智能手机快充平均功率为 34W。作为对比，2022 年第 1 季度为 30W，2018 年第 1 季度为 18W。

中国智能手机品牌正在引领这一趋势，平均快充在 50W 以上。而苹果和三星公司并没有加入推高功率的阵营，而是更注重电池安全和整体性能。

中国品牌正利用快速充电作为吸引消费者的卖点。例如，realme 和小米提供的智能手机功率超过 200W。

此外，小米和 OPPO 最近展示了具有令人印象深刻的 300W 快速充电能力的智能手机。

这些品牌的目标是提供极快的充电速度，使用户能够在几分钟内为手机充电。

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