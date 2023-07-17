工信部：加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发，加速部署算力配套设施

IT之家 7 月 17 日消息，在 2023 中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，加强技术创新，培育良好生态。

一方面，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。

此外，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

谢存还称，下一步，工信部将建优算力网络，促进应用落地。加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，加强算力网络监测，打造满足各类算力应用需求的运力体系；强化算力资源统筹调度，不断提高算力利用效能；指导办好“华彩杯”算力应用创新大赛，以工业、交通、医疗等典型行业为主要场景，打造一批成熟解决方案，持续推动算力助力传统行业转型升级，推动模式新颖、特色鲜明的算力应用加速落地。

IT之家查询获悉，2023 中国算力大会由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办，时间为 2023 年 8 月 18-19 日，本次会议所有录用的论文全文将发表在会议论文集中，并提交到 EI Compendex / Scopus 进行索引。

会议重点关注算法、高性能计算和人工智能等研究领域。会议旨在为从事算法、高性能计算和人工智能研究的专家、学者、工程技术人员提供一个分享科研成果和前沿技术、了解学术发展趋势、拓宽研究思路、加强学术研究和探讨，促进学术成果产业化合作。会议邀请国内外高校、科研机构的专家、学者、企业界人士及其他相关人员参加。

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