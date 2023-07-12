屋顶太阳能系统引纠纷，特斯拉以 600 多万美元与用户达成和解

北京时间 7 月 12 日早间消息，特斯拉同意支付 600 多万美元和解一宗集体诉讼案，该案由 Solar Roof 客户发起。2021 年客户已经同意让特斯拉安装太阳能系统 Solar Roof，但 Solar Roof 突然涨价，引起客户不满。

Solar Roof 是 2016 年开始推广的，可以发电，但看起来像瓦片而不是太阳能面板。为了发展太阳能业务，特斯拉曾收购 SolarCity。

发起诉讼的客户已经与特斯拉签署合约，正准备安装 Solar Roof 系统，但是 2021 年产品突然涨价，安装总成本增加。涨价并非小事！一位被告称，按照原合同总成本约为 72000 美元，但涨价之后变成 146000 美元。

2021 年特斯拉至少两次上调太阳能系统价格，它还要求预订太阳能面板或者太阳能屋顶瓦片的客户必须订购 Powerwall 家用存储系统。

法庭文件显示，截至今年 6 月底，大约有 8636 户住户受到影响，由于成本上升和条款变更，超过 6300 户取消了与特斯拉能源（Tesla Energy）签署的 Solar Roof 合同。另外，有 1656 份 Solar Roof 合同以原价格完成，截至 6 月底，还有 57 位客户将以原价格安装 Solar Roof。除此之外还有 616 位客户没有取消合同或者按原价预订、未来将会安装 Solar Roof。

照估计，2016 年至 2023 年年初，特斯拉 Solar Roof 太阳能系统在美国的安装量约为 3000 套，远低于预期。

2022 年一季度，特斯拉太阳能系统（包括传统太阳能面板和屋顶瓦片）的安装量约为 48MW，只相当于 2021 年同期的一半。为什么减少？特斯拉声称是因为某些组件进口延迟，这不是公司能控制的。今年一季度，特斯拉太阳能系统安装量约为 67MW，同比增长 40%。

EnergySage 提供的数据显示，考虑美国太阳能税收抵免，安装 10KW 太阳能面板的平均成本约为 2 万美元。

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