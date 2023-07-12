特斯拉同意支付 600 万美元，结束太阳能屋顶涨价有关诉讼

IT之家 7 月 12 日消息，特斯拉在 2021 年宣布旗下“太阳能屋顶”涨价，要求签订了合同的用户加钱安装，因此招致了客户集体诉讼。结果目前已经出炉，特斯拉同意支付 600 万美元（IT之家注：约 4325.28 万人民币）来结束这场集体诉讼。

▲ 图源 CNBC

特斯拉“太阳能屋顶”是一种可以装在客户车库屋顶的太阳能板，首席执行官埃隆・马斯克于 2016 年首次推广这一设备，该太阳能板可以产生一定的电量，为客户节省用电开支。

▲ 图源 特斯拉官网

许多特斯拉客户在早期向公司签订了太阳能屋顶的安装合同，但特斯拉在 2021 年要求这批用户支付额外的费用才能继续安装，这一安装费用从原始合同中约 7.2 万美元（约 51.9 万元人民币），最终上涨到约 14.6 万美元（约 105.25 万元人民币），翻了一倍有余，因此招致了客户的不满，从而引发了集体诉讼。

▲ 图源 CNBC

特斯拉此前曾表示，造成太阳能板涨价的原因是，某些依赖进口的组件大幅延迟，这些延迟超出了公司的控制范围。因此特斯拉在 2021 年两度提高了太阳能屋顶的安装价格，并要求订购太阳能板或屋顶太阳能瓦的客户也必须订购 Powerwall 家庭储能系统。

根据 2023 年 7 月 10 日在旧金山一家美国地区法院提交的修订后的集体诉讼和解协议，在今年 6 月底之前，大约有 8636 名特斯拉客户受到了价格上涨的影响，当下有超过 6300 名客户取消了与特斯拉签订的太阳能屋顶合同。

▲ 图源 集体诉讼文件

基于诉讼结果，特斯拉同意支付 600 万美元来结束这场集体诉讼，并以最初向客户制定的价格完成了 1656 份太阳能屋顶合同。

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