国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破 13 亿千瓦，约占总装机的 48.8%

IT之家 7 月 19 日消息，IT之家从国家能源局获悉，今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至 6 月底，全国水电装机 4.18 亿千瓦，风电装机 3.9 亿千瓦，太阳能发电装机 4.71 亿千瓦，生物质发电装机 0.43 亿千瓦，可再生能源发电总装机突破 13 亿千瓦，达到 13.22 亿千瓦，同比增长 18.2%，约占我国总装机的 48.8%。

今年 1-6 月，我国可再生能源发电新增装机 1.09 亿千瓦，占全国新增装机的 77%。其中，水电新增 536 万千瓦、风电新增 2299 万千瓦、太阳能发电新增 7842 万千瓦、生物质发电新增 176 万千瓦。全国可再生能源发电量达到 1.34 万亿千瓦时，其中水电发电量 5166 亿千瓦时，风电发电量 4628 亿千瓦时，光伏发电量 2663 亿千瓦时，生物质发电量 984 亿千瓦时。

可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。

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