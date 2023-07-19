继 Win11 之后，微软 Win10 七月累积更新也“翻车”了

IT之家 7 月 19 日消息，微软在本月补丁星期二活动日中，面向 Win10、Win11 发布了累积更新。在 Win11 累积更新 KB5028185 翻车之后，Win10 用户近日也反馈安装累积更新 KB5028166 之后遇到了诸多问题。

IT之家根据媒体报道，汇总主要问题如下：

SMB 问题

企业 Win10 用户反馈安装 KB5028166 之后，Synology Directory Server（SAMBA / AD）不兼容本次更新，导致 SMB Secure Channel 通信出现错误。

影响游戏性能

游戏玩家反馈安装该累积更新之后，拖慢了系统运行速度，打开 Chrome 浏览器等应用程序，需要等待几分钟时间。

而且访问网页经常出现卡顿、延迟，或者跳出“页面没有响应”的提示。

游戏玩家反馈在运行《赛博朋克 2077》游戏时候，加载缓慢，且部分图标丢失，严重影响了游戏体验。

相关阅读：

《微软发布 KB5028166 累积更新，Win10 版本号升至 1904x.3208》

《Win11 用户升级 7 月更新遇诸多问题：开机 / 关机时间拉长、运行卡顿、断网等》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。