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乘联会：7 月 1-16 日新能源车市场零售 26.7 万辆，同比增长 7%/环比下降 3%

2023/7/20 11:17:15 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 20 日消息，7 月 19 日，乘联会发布了 7 月 1-16 日期间国内乘用车市场批发零售销量情况。

图源 Pixabay

7 月 1-16 日乘用车销量情况

  • 乘用车市场零售 68.6 万辆，同比去年同期增长 0%，较上月同期下降 4%。

  • 今年以来累计零售 1,021 万辆，同比增长 3%。

  • 全国乘用车厂商批发 72.6 万辆，同比同期去年增长 1%，较上月同期下降 4%。

  • 今年以来累计批发 1,179.4 万辆，同比增长 8%。

7 月 1-16 日新能源车销量情况

  • 新能源车市场零售 26.7 万辆，同比去年增长 7%，较上月同期下降 3%。

  • 今年以来累计零售 335.4 万辆，同比去年增长 34%。

  • 全国乘用车厂商新能源批发 27.2 万辆，同比去年同期下降 7%，较上月同期增长 4%。

  • 今年以来累计批发 381.6 万辆，同比增长 38%。

IT之家此前报道，上月乘联会公布的零售销量数据如下：

  • 6 月 1 日-30 日，乘用车市场零售 189.6 万辆，同比下降 2%，环比增长 9%。

  • 今年以来累计零售 952.8 万辆，同比增长 3%。

  • 6 月 1 日-30 日新能源车市场零售 63.8 万辆，同比增长 19%，环比增长 10%。

  • 今年以来累计零售 305.9 万辆，同比增长 36%。

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关键词：新能源车乘用车乘联会

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