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Canalys：一季度中国新能源乘用车标配 L2 辅助驾驶批发量 82.6 万辆

2023/7/18 9:58:57 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 18 日消息，@Canalys 科纳仕咨询 发文表示，2023 年第一季度中国（含进口）新能源乘用车前装标配 L2 辅助驾驶批发量 82.6 万辆搭载率提升至 62.2%。其中，前装标配 L2 + 辅助驾驶的新车批发量为 17.5 万辆

图源 Canalys

第一季度大中华区前装 L2 + 新能源乘用车批发量中，理想汽车占比最高，达 32%；其次是蔚来汽车（17.4%），腾势汽车排名第三（14.7%）。

L2 + 辅助驾驶芯片供应商方面，英伟达几乎占据了“半壁江山”，市占率高达 44.2%；其次是地平线（15.1%），华为排名第三（3.7%）。报告原文点此进入

IT之家此前报道，一季度新能源乘用车 L2 + 级辅助驾驶的装车占比已经达到了 4.9%，同比增加了 4.2 个百分点，而目前市场上还没有在售的 L2 + 级燃油车

超过 70% 的 24 万元以上价位新能源乘用车达到了 L2 + 级的辅助驾驶能力，同价位的燃油车占比仅有两成左右。

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关键词：新能源汽车辅助驾驶

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