英特尔 N50 处理器现身：双小核，最高 3.4GHz

IT之家 7 月 19 日消息，英特尔今年 1 月 3 日正式发布 N 系列处理器，面向入门级计算，最高为 8 核 8 线程，32EU 核显规格。该系列处理器中的 N305 八核型号以及 N100 四核型号现均已上市。

今日，该系列处理器的基础型号 N50 出现在了 Geekbench 中。

参数方面，英特尔 N50 处理器为 2 核 2 线程，最高睿频 3.4GHz，6MB 缓存，6W TDP，核显为 16EU。

目前市面上暂未发现有搭载这款处理器的设备。

据IT之家此前报道介绍，英特尔 N 系列处理器采用 Intel 7 制程工艺的全新 Gracemont CPU 微架构，拥有 4 至 8 个能效核的选项，提供卓越的每瓦性能。其中，酷睿 i3N 8 核心型号的整体应用程序系统性能提升高达 42%，Web 浏览性能提升高达 24% 。

英特尔已推出的 N 系列处理器型号及参数

i3-N305 8 核 8 线程，32EU 核显，睿频 3.8GHz，15W 最高睿频功耗

i3-N300 8 核 8 线程，32EU 核显，睿频 3.8GHz，7W 最高睿频功耗

N200：4 核 4 线程，32EU 核显，睿频 3.7GHz，6W 最高睿频功耗

N100：4 核 4 线程，32EU 核显，睿频 3.4GHz，6W 最高睿频功耗

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