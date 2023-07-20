高通全球副总裁孙刚：未来几个月将有望在手机上运行超过 100 亿参数的 AI 模型

7 月 20 日午间消息，在今日的 2023 世界半导体大会暨南京国际半导体博览会上，高通全球副总裁孙刚发表演讲。

他表示，5G 技术持续演讲，5G Advanced 开启新一轮 5G 创新；推动混合 AI 架构，通过在终端侧运行 AI 推理分担或支持云端处理。5G 与 AI 将如影随形同步发展，两大协同基本要素助力未来创新。

孙刚提到，生成式 AI 将在搜索、内容生成、代码编写、生产力上带来变革。颠覆行业现状，几秒内即可创作内容，巨大的市场机遇和显著提升生产力的潜力。2020 年至 2022 年，生成式 AI 相关的投资增长 425%，初步预估生成式 AI 市场规模将达到 1 万亿美元（当前约 7.23 万亿元人民币）。

不过他指出，云经济难以支持生成式 AI 规模化拓展，为实现规模化拓展，AI 处理的中心正在向边缘转移。比如 XR、汽车、手机、PC、物联网，生成式 AI 将影响各类终端上的应用。

在 2023MWC 期间，高通进行了全球首个终端侧演示运行于安卓手机的生成式 AI，下一步在终端上运行大型语言模型。

“目前我们能够支持参数超过 10 亿的模型在终端上运行，未来几个月内超过 100 亿参数的模型将有望在终端侧运行。”他说。

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