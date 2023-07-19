高通和 Meta 合作，为骁龙设备添加 Llama 2 大语言模型支持

IT之家 7 月 19 日消息，Meta 今天发布新闻稿，宣布和微软合作，共同推出了开源大预言模型 Llama 2，帮助开发者构建生成式 AI 应用。

高通随后再发新闻稿，宣布将和 Meta 公司合作，在高通骁龙芯片上可以不联网的情况下，运行基于 Llama 2 模型的应用和服务。

IT之家翻译高通部分新闻稿内容如下：

双方通过合作，可以在智能手机、PC、AR / VR 头显设备、汽车等设备上，运行以 Llama 2 为代表的生成式 AI 模型，帮助开发者减少云端运行成本，为用户提供私密、更可靠和个性化的体验。

高通表示和基于云端的 LLM 相比，在设备上本地运行 Llama 2 等大型语言模型的能力具有许多优势，不仅成本更低、性能更好、不需要连接到在线服务，而且可以提供更个性化、更安全和更私密的 AI 服务。

高通计划 2024 年在骁龙芯片上开始支持基于 Llama 2 的 AI 服务。

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