消息称谷歌正测试 AI 新闻写作产品，内部代号为 Genesis

IT之家 7 月 20 日消息，据《纽约时报》今日援引三位消息人士报道，谷歌正在测试一款利用 AI 技术制作新闻报道的产品，并已向《纽约时报》、《华盛顿邮报》和拥有《华尔街日报》新闻集团的高管进行了演示。

据消息人士透露，该工具内部代号为“Genesis（创世纪）”，可以接收时事新闻信息，并自动生成新闻稿件。

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其声称，谷歌认为该工具可作为记者的个人助理以自动完成一些任务，并能“使记者腾出时间来完成其他任务”。此外，谷歌还认为该工具会非常“负责任”，能够帮助出版业者“远离 AI 陷阱”。

对此，纽约时报评论员、新闻学教授 Jeff Jarvis 表示，该工具将具有潜在的优点和缺点。“如果这项技术能够可靠地提供事实和信息，那记者的确应该使用它。另一方面，如果记者和新闻机构在‘需要细微差别和文化理解’（require nuance and cultural understanding）的话题去滥用该工具，那么不仅会损害该工具的公信力，也会损害新闻机构本身的公信力。”

不过，由 AI 工具生成的新闻的其真实性和准确性仍充满不确定性。IT之家此前报道，据一项追踪网络谣言的组织 NewsGuard 的报告，有 49 个所谓的新闻网站内容几乎完全由人工智能软件生成。

这些网站每天发布数百篇新闻，其中存在很多人工智能生成内容的迹象，比如“平淡的语言和重复的短语”。有些文章还包含虚假信息，文章的来源也不清楚：很多没有署名，或者使用假的头像。而且很多网站充斥着广告，暗示它们是为了投放广告赚钱而设立的。NewsGuard 称，专家们担心的新闻网站可能被人工智能生成的情况已经变成了现实。

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