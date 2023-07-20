SensorTower：2023 上半年 AI 应用市场下载量同比增长 114%，突破 3 亿次

IT之家 7 月 20 日消息，SensorTower 今日发布《2023 年 AI 应用市场洞察》报告，其中显示 2023 年上半年，全球 AI 应用市场呈现快速增长的态势。

▲ 图源 SensorTower

据悉，2023 年 AI 应用下载量同比增长 114%，突破 3 亿次，超过 2022 年全年水平。同时，AI 应用内购收入同比增长 175%，接近 4 亿美元（IT之家注：约 28.71 亿元人民币）。

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报告还指出，美国是 AI 应用内购收入最高的市场，贡献了全球头部 AI 应用总收入的 55%。欧洲市场也表现出色，占据了 20% 的头部 AI 应用总收入。

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其中“聊天机器人”和“图像生成”是最热门的 AI 赛道，AI“聊天机器人”应用的下载量占全球前 100 名 AI 应用中，总下载量的 49%，而 AI“图像生成”应用的下载量占比为 31%。

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基于 ChatGPT API 的对话机器人应用《Chat with Ask AI》在 AI“聊天机器人”赛道表现突出，下载量超过 2500 万次，收入超过 1600 万美元（约 1.14 亿元人民币）。在 AI“图像生成”赛道中，DALL-E 和 Stable Diffusion 模型的应用推动了市场的繁荣发展。《Lensa AI》因推出头像生成功能而受到用户追捧，下载量突破 1 亿次。

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