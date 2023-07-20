高速 ETC 用上国产龙芯处理器，已在四川多个收费站试点

IT之家 7 月 20 日消息，据龙芯中科官方消息，7 月 20 日，基于龙芯 2K1000LA 处理器研制的“国产自主车道控制器”在中国公路学会高速公路运营管理分会主办的“2023 年高速公路智慧收费与技术创新研讨会”首次亮相。

据介绍，该设备由四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称“智能公司”）组织研制，目前已在四川省高速公路联网收费系统多个收费站试点应用，它的成功研制标志着我国高速公路数字化建设在国产化方面取得了新突破。

▲ 基于龙芯 2K1000LA 处理器研制的“国产自主车道控制器”

龙芯中科表示，2022 年底，智能公司携手龙芯中科及其生态合作伙伴方天科技，围绕智慧高速 ETC“云收费”国产化进行核心技术攻关，在全国率先推出基于龙芯自主芯片的车道控制器，并在成南高速成都收费站打造国内首个搭载国产自主车道控制器的“云收费”示范站点。

该车道控制器采用龙芯 2K1000LA 处理器及其配套嵌入式操作系统 Loongnix Embedded，运用“云-边-端”技术架构，采用基于自主可控底层软硬件技术的车道控制器，构建国产自主的 ETC“云收费”系统整体解决方案。

▲ 基于龙芯的国产自主智慧高速 ETC“云收费”系统解决方案

IT之家查询获悉，龙芯 2K1000LA 系列是面向工业控制与终端等领域的低功耗通用处理器，双核 64 位主频 1GHz，算力达 8GFlops，外围接口包括两路 PCIe 2.0、一路 SATA 2.0、4 路 USB 2.0、两路 DVO、64 位 DDR2/3 内存，以及其它多种接口，可广泛应用于电力、轨交、石油石化、新能源、智能制造、工业互联网、工业网络安全等行业和领域。

▲ 龙芯 2K1000LA 处理器

▲ 龙芯 2K1000LA 处理器参数

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