诺基亚 Q2 营业利润 4.74 亿欧元同比下降 16%

IT之家 7 月 20 日消息，芬兰电信设备集团诺基亚现公布 2023 年二季度及半年报。据称，由于销售增长在印度等市场的 5G 设备未能抵消北美市场需求的放缓，第二季度可比利润从去年的 7.14 亿欧元下降到 6.26 亿欧元（当前约 50.71 亿元人民币）。

该公司第二季度净销售额 57.1 亿欧元（当前约 462.51 亿元人民币），同比下降 3%；营业利润 4.74 亿欧元（当前约 38.39 亿元人民币），预估 4.827 亿欧元，同比下降 16%；营业利润率为 8.3%，同比下降 130 个基点至 11.0%。

此外，诺基亚第二季度净营收 115.69 亿欧元（IT之家备注：当前约 937.09 亿元人民币），同比增长 3%，营业利润 9 亿欧元（当前约 72.9 亿元人民币），同比下降 2%。

按固定汇率计算，第二季度净销售额同比持平（报告为-3%）。按固定汇率计算，企业净销售额同比增长 27%（报告为 25%）。

“我们现在看到下半年的净销售额大致与上半年的网络基础设施和移动网络相当，Q4 有一些连续改进的迹象，”诺基亚首席执行官佩卡・伦德马克在一份声明中说道。

诺基亚还将其 2023 年的销售前景从之前的 246-262 亿欧元下调至 232-246 亿欧元，并将可比运营利润区间预期从之前的 11.5-14% 缩小到 11.5-13%。

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