“世界头号黑客”Kevin Mitnick 去世，享年 59 岁

IT之家 7 月 20 日消息，在业界被认为是“世界头号黑客”的凯文・米特尼克（Kevin David Mitnick）确认于 2023 年 7 月 16 日去世，享年 59 岁。

图源：凯文・米特尼克官方推特

他出生于 1963 年 8 月 6 日，是美国计算机安全顾问，作家和黑客。

他 16 岁因进行社交工程破解太平洋电信公司的密码，在付费电话系统中修改上万美国家庭的电话号码，而被电脑信息跟踪机跟踪逮捕，因此成为了全球第一名网络少年犯。出狱后，他又修改了不少公司的财务账单，导致又被逮捕入狱一年。

不过释放后的米特尼克并未收手，在后来他又成功入侵了诺基亚、摩托罗拉、升阳以及富士通等公司计算机，盗取企业重要资料，FBI 曾统计他给这些公司带来的损失高达 4 亿美元。

在出狱之后他经营了米特尼克安全咨询安全公司（Mitnick Security Consulting, LLC），帮助测试安全优势，劣势，以及潜在的漏洞，也是安全意识培训公司 KnowBe4 首席黑客官。

IT之家今年 4 月报道，他使用 24 块 RTX 4090 显卡和 6 块 RTX 2080 显卡，组建了一台用于破解密码的超级计算机，并将称之为“badass password cracker”。

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