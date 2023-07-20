OPPO K11 手机官宣搭载骁龙 782G 处理器，台积电 6nm 制程工艺

IT之家 7 月 20 日消息，OPPO K11 手机官宣搭载高通骁龙 782G 处理器，采用台积电 6nm 制程工艺，CPU 大核主频达 2.7Ghz，该手机将于 7 月 25 日正式发布。

据 OPPO 官方介绍，骁龙 782G 处理器配备“高通 AI 引擎”，为影像效果、通信和游戏体验，注入“强大处理能力”，能够带来“同档位更好的用机体验”。此外，在 ColorOS 超算平台的加持下，OPPO K11 性能还做到了“同平台性能第一”，安兔兔跑分接近 72 万分。

OPPO K11 还搭载旗舰同款“HyperBoost 游戏稳帧引擎”，采用“自研稳帧黑科技”，显著提升帧率稳定性，显著提高游戏冷启动速度。实测国民级 MOBA 手游 （IT之家注：游戏名称未公布）1 小时帧率高达 89.62 fps，帧率图“宛如一条直线”。

根据 OPPO K11 此前预热的信息，该手机搭载索尼 IMX890 大底主摄和 OIS 光学防抖，提供冰川蓝和月影灰两款配色。这款新品的机身采用光哑叠加工艺，将光面材质和磨砂纹理相结合，薄约 8.23mm，轻约 184g。

除此之外，这款新品最高可选 12GB+512GB 版本，支持 8GB 运存拓展能力，并提供最高 1TB 外置存储卡拓展。

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