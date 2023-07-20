台积电预计第三季度销售额低于市场预期，3 纳米量产初期将致毛利率微降

IT之家 7 月 20 日消息，台积电今日召开法说会，董事长刘德音、总裁魏哲家、财务长黄仁昭、法人关系处处长苏志凯出席。

台积电预期第 3 季度美元营收介于 167-175 亿美元，环比增长约 6.5% 至 11.6%，换算平均值增约 9.1%，低于市场预期约一成。毛利率预估为 51.5%-53.5%，低于第二季度的 54.1% 毛利率；第三季度营业利润率预估为 38%-40%，低于第二季度的 42%。台积电称这部分由于 3 纳米初期量产的稀释因素。

IT之家早些时候报道，台积电今日公布了 2023 年第二季度的财务数据。截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度合并收入为 4808.4 亿新台币（IT之家备注：当前约 1115.55 亿元人民币），净利润为 1818.0 亿新台币（当前约 421.78 亿元人民币），摊薄每股收益为 7.01 新台币（当前约 1.62632 元人民币）。台积电第二季度收入同比下降 10.0%，净利润和稀释每股收益均下降 23.3%。与 2023 年第一季度相比，第二季度的收入环比下降 5.5%，净利润环比下降 12.2%。

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