动视暴雪：《使命召唤 2023》新作开发顺利，预计第 4 季度推出

IT之家 7 月 20 日消息，动视暴雪在财报中确认，《使命召唤 2023》开发进展顺利，预计将于今年第四季度（10-12 月）推出。

动视暴雪表示：“动视的团队正在全力打造系列游戏的全新篇章，计划在第四季度发布，该游戏在 PC 和主机平台上的开发进展顺利。”

动视暴雪还透露，《使命召唤：战区手游》与 PC 和主机版体验紧密结合，目前仍在进行区域测试。

据报道，今年的《使命召唤》是去年《现代战争 2》的续作，由 Sledgehammer Games 工作室主导开发。动视暴雪本周早些时候似乎证实了这一消息，该公司表示《现代战争 2》的角色、武器和捆绑包将延续到今年的系列作品中。据称，《现代战争 2》的地图和模式也将移植到新作中。

动视暴雪周二表示，关于今年游戏的首次公布活动的第一批细节将在《现代战争 2》和《战区 2》第五季的公告中发布，预计将于 8 月初上线。

该公司在周三的财报中表示：“《使命召唤》10 月份即将迎来 20 周年纪念日，目前每月有约 9000 万玩家，其中超过一半的玩家在移动平台上参与。”动视暴雪还声称，《使命召唤：手游》自 2019 年 10 月推出以来，全球消费者支出已超过 30 亿美元（IT之家备注：当前约 216.9 亿元人民币）。

微软与动视暴雪已签订协议，将完成收购交易的截止日期延长至 10 月 18 日。两家公司仍在寻求英国竞争和市场管理局（CMA）对交易的监管批准，这是阻碍该交易完成的最后一个重大障碍。

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