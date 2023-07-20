3699 元起，努比亚 Z50S Pro 手机发布：骁龙 8 Gen 2 领先版、35mm 定制光学

IT之家 7 月 20 日消息，努比亚 Z50S Pro 旗舰新机于今日下午正式发布，搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，售价 3699 元起。

努比亚 Z50S Pro 拥有黑咖、卡其、拾光之镜三款配色，厚 8.6mm，重 228g，采用大圆盘后摄模组，后盖采用“小牛皮 + 玻璃”拼接设计，再辅以标志性的红圈，看起来确实让人眼前一亮。

该机主打的依然是 35mm 焦段人文拍摄，后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.49 英寸，OIS 光学防抖）+ 50MP 超广角 + 8MP 长焦（OIS），支持 6 倍光学变焦，定制 1G + 6P 镜片、阿贝数达 81.6，搭配蓝玻璃旋涂 IR 滤光片，支持 3D Lut 专业引擎。

据努比亚官方宣传，该机的主摄在 35mm 下通光孔径 5.21mm，相同焦段下的参数超越了友商的一英寸主摄。

此外，该机搭载人文街拍 2.0，配有自定义物理拍照键，轻轻一拨物理滑动键，就能快速启动相机进入人文街拍，闪电抓拍也升级到了 4.0。

努比亚 Z50S Pro 带来了全新升级的超感光追焦，通过智能化的检测系统，动态分析拍摄场景，精准捕捉人脸、人体和宠物。借鉴专业相机，该手机还开发了包围摄影全新功能，按下快门就可以得到三张同样构图不同曝光的照片，为用户提供一个更多样，更高效的效果选择。

夜间拍摄方面，努比亚 Z50S Pro 搭载了夜魈算法 2.0，号称夜景人像效果提升 30%，解决了高光运动拍摄的鬼影问题，自适应对比度增强 40%，能够“有效抑制光晕和去雾”。

此外，新机的相机 UI 全面升级，用户可以自由调节参数，如色彩、锐度、白平衡等，在图标、菜单、提示说明等交互中，融入了努比亚经典红。整个相机 UI 都进行了重新布局、重新架构和重新整合。

其余参数方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本，内置 4233mm² VC 均热板、LPDDR5X 内存；配有 6.78 英寸 1.5K 超视网膜护眼直屏（2800×1260）、5100mAh 电池 + 80W 快充。

该屏幕采用全屏蓝钻排列和“更低功耗”的京东方 Q9 发光材料，支持 2160Hz 高频 PWM 调光、全局 DC 调光、AI 智能亮度调节，这块屏幕的像素密度为 452 PPI，局部峰值亮度达 1200nit，瞬时峰值采样率达 1000Hz，支持 100% DCI-P3 色域。

此外，该机配有立体声双扬声器、红外遥控，运行 MyOS 13 系统，新增了多款趣味熄屏，灵犀小窗功能升级，充电分离功能扩充到全局，可以在任何时候选择只供电不充电。

努比亚 Z50S Pro 手机的售价为 3699 元起，7 月 27 日上午 10:00 全渠道正式开售，IT之家汇总具体信息如下：

12GB + 256GB 售价 3699 元

12GB + 1TB 售价 3999 元

16GB + 1TB 售价 4399 元

拾光之镜（白色）12GB + 1TB 售价 4099 元

拾光之镜（白色）16GB + 1TB 售价 4499 元

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