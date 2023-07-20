IDC：预计 2026 年全球自动驾驶车辆销售规模达 8930 万辆

IT之家 7 月 20 日消息，市场研究机构 IDC 预测，2025 年全球网联汽车销售规模为 7830 万辆，5 年复合增长率将达到 11.5%。2026 年全球自动驾驶车辆销售规模为 8930 万辆，5 年复合增长率将达到 14.8%。

图源 IDC

IDC 认为，电动化（electric）、智能化（autonomous）、网联化（connected）、共享化（shared）已经成为全球汽车产业不可阻挡的发展趋势，简称为“四化”（CASE）。自此，行业标准政策不断出台、创新性产品层出不穷、产业角色发生剧烈变革。

IDC 表示，在 CASE 趋势下，汽车 OEM 与数据集成商合作，形成智能网联汽车数据变现新模式，行业产品开始寻求标准化，“自动驾驶”与“智能座舱”成为中国车联网市场发展的重点。

图源 IDC

自动驾驶方面，IDC 认为软件发展需要数据驱动，数据闭环的产业架构逐步形成，云基础设施发挥关键作用。根据 IDC 调研，能够提供数据处理、算法训练、仿真测试的自动驾驶开发平台市场规模 2022 年已经达到 5.9 亿元。

IDC 预测，自动驾驶市场发展现已进入以量产目标的重要攻坚阶段，以成本控制为目标的产品迎来发展黄金期。

智能座舱方面，IDC 认为目前以 HUD、DMS、语音交互等产品为代表的智能化升级已经进入快速渗透期。下一阶段，技术提供商将在网联化方向进行更多投入。

图源小鹏汽车官网

目前国内已经有多家新能源车企开启导航辅助驾驶功能，只不过名称各不相同，小鹏命名为 NGP，理想命名为 NOA，蔚来命名为 NOP+。IT之家提醒大家，辅助驾驶并不等同于自动驾驶，使用时还是不能放松警惕。

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