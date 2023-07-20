蔚来秦力洪：150 度电池包研发验证较预计时间长，仍需“稍等”

IT之家 7 月 20 日消息，蔚来汽车今日举办“能源日”Power Day 2023，蔚来汽车总裁秦力洪谈及自家预热已久的 150 度电池包时表示：

150 度电池包的研发和验证比预计时间要长，预计的 7 月底还要再稍等。但 150 度电池包的运营准备没有停，日租服务就是迎接它的到来，我们希望 150 度电池包在上线的时候，车主没有更大的经济压力。

IT之家此前报道，2023 年 2 月 11 日，秦力洪曾表示 150 度电池“暑期就可以用上，到时候会先进行为期两周的试验，之后将根据情况开放买断等政策”。他还透露，150 千瓦时电池成本很高，成本相当于一辆 ET5（75kWh 电池版整车 32.8 万元，租赁 25.8 万元）。

蔚来在 2020 NIO Day 上正式推出了 150kWh 电池包，采用固态电池技术，原计划在 2022 年第四季度开始交付。

蔚来汽车 CEO、董事长李斌表示，搭载该电池包的蔚来 ES8（当时仍是旧款车型） 续航里程将达到 730 公里（NEDC 工况），全新 ES8 车型的续航里程将达到 850 公里，中大型旗舰轿车 ET7 的续航里程有望超过 1000 公里。

此外，蔚来总裁秦力洪、高级副总裁沈斐接受媒体采访时还表示，6 月销量回暖在预期之中，7 月“会有一个让大家有信心的数字”。作为对照，今年 6 月蔚来新车交付量为 10707 台。

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