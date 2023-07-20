生成式 AI 未带来显著影响，Gartner 预估今年全球 IT 支出增长 4.3%

IT之家 7 月 20 日消息，根据市场调查机构 Gartner 公布的预测数据，2023 年全球 IT 支出预计将达到 4.7 万亿美元（IT之家备注：当前约 33.98 万亿元人民币），较 2022 年增长 4.3%。

报告认为企业首席信息官（CIO）在争夺 IT 人才的竞争中失利，将更多的重心转向实现自动化和效率的技术上，用更少的员工推动更大规模的增长。

Gartner 副总裁分析师 John-David Lovelock 认为，不少企业正在推进数字化业务转型，IT 项目从关注收入和客户体验等面向外部的可交付成果，转向更专注于优化的面向内部工作。

虽然企业 IT 支出的整体前景乐观，但由于通货膨胀对消费者购买力的持续影响，设备支出将在 2023 年下降 8.6%（见表 1）。

IT之家援引 Gartner 报告观点，许多企业和 IT 领导者正积极推进生成式 AI，但目前并未显著影响 IT 支出水平。

Lovelock 表示：“企业部署生成式 AI 的最佳渠道是结合现有的软件、硬件和服务。每年都有新功能作为附加组件或升级添加到技术产品和服务中。大多数企业将通过升级已经内置在 IT 预算中的工具，以缓慢和受控的方式整合生成式人工智能。”

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