暴雪承认 《守望先锋 2》玩家活跃度下滑，但相信新赛季会有所好转

IT之家 7 月 20 日消息，虽然国际版的《守望先锋 2》一直正常运营，但由于暴雪与网易终止合作，国服《守望先锋：归来》已经关停，目前还不确定后续能否再次“归来”。

而在动视暴雪今日公布的最新财报中，该公司承认了 《守望先锋 2》玩家活跃度在连续下滑，但动视暴雪也坚信在即将到来的新赛季中，这种情况会有所转变。

▲ 图源 动视暴雪财报

根据文件内容显示，暴雪指出：“虽然玩家在《守望先锋 2》中的花费与参与度降低，不过团队仍期待着预计于 8 月 10 日推出的重大更新‘入侵’。这将是迄今为止最大的赛季更新，其中包括全新的 PVE 剧情任务、新的游戏模式、新英雄以及新的精通任务等内容。”

IT之家在今天早上曾报道，动视暴雪声称《守望先锋 2》等游戏将陆续登陆 Steam，由此可以看出暴雪目前正积极求变。

据悉，《守望先锋 2》目前已在 Steam 上线，而在 8 月 11 日正式推出，不过，其 Steam 页面最下方显示，游戏需要战网客户端才能运行。对此，有网友直接询问了暴雪总裁 Mike Ybarra，他回复表示游戏是直接通过 Steam 运行，不需要战网客户端。

而此前在美 FTC 动视暴雪收购案法庭中曝光的文件显示，微软认暴雪全身心注入于“发展战网”的这一举措是彻底的失败行为。

▲ 图源 收购案中曝光的文件

而如今动视暴雪纷纷开始“抛弃战网”，将游戏上架 Steam 平台，也可以看作一方面是游戏相关玩家数据并不佳，另一方面可能是动视暴雪提前为被收购做准备。

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