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蔚来 PanoCinema 功能上新：新增车载娱乐主机、智能指环

2023/7/16 7:03:02 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 16 日消息，蔚来 PanoCinema 全景数字座舱功能上新，新增 N-Box 车载娱乐主机、智能指环等，全新 PanoCinema 体验已进入全国大部分门店，8 家门店还在车内准备了 Switch 主机。

IT之家附新功能：

  • 新增 N-Box 车载娱乐主机：支持多人同享影音娱乐内容，搭载空间多屏交互系统以及系统内置应用，支持外接便携式设备。

  • 新增 N-Box 多人体验功能：新支持多副 NIO AR 眼镜同时接入，车内原生 DP-out 接口一线直连即插即用，采用全新 XR OS PRO 空间多屏交互系统，座舱内使用 AR 眼镜时可体验空间多屏交互界面。

  • 新增智能指环：搭配 NOMI 语音以及手机 App 遥控，交互方式多样化。

  • 全新免打扰私享模式：可选“私享模式”，AR 眼镜扬声器声音直出，副驾看电影，主驾听导航，音源分离互不打扰。

  • 支持外接便携娱乐设备：全新 N-Box 支持手机无线投屏，或通过 DP-in 接口可连接 Switch、平板等多种设备。

  • 动态防抖技术升级：全新动态防抖技术结合用户头部实时姿态，搭配自研 Sensor Fusion 算法进行实时计算，无论行驶或停车都能稳定交互，减缓晕车。

  • 7.1.4 沉浸声系统：23 个扬声器声学布局，搭配杜比全景声技术，提供环绕式听觉体验。

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关键词：蔚来数字座舱

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