蔚来 PanoCinema 功能上新：新增车载娱乐主机、智能指环

IT之家 7 月 16 日消息，蔚来 PanoCinema 全景数字座舱功能上新，新增 N-Box 车载娱乐主机、智能指环等，全新 PanoCinema 体验已进入全国大部分门店，8 家门店还在车内准备了 Switch 主机。

IT之家附新功能：

新增 N-Box 车载娱乐主机 ：支持多人同享影音娱乐内容，搭载空间多屏交互系统以及系统内置应用，支持外接便携式设备。

新增 N-Box 多人体验功能 ：新支持多副 NIO AR 眼镜同时接入，车内原生 DP-out 接口一线直连即插即用，采用全新 XR OS PRO 空间多屏交互系统，座舱内使用 AR 眼镜时可体验空间多屏交互界面。

新增智能指环 ：搭配 NOMI 语音以及手机 App 遥控，交互方式多样化。

全新免打扰私享模式 ：可选“私享模式”，AR 眼镜扬声器声音直出，副驾看电影，主驾听导航，音源分离互不打扰。

支持外接便携娱乐设备 ：全新 N-Box 支持手机无线投屏，或通过 DP-in 接口可连接 Switch、平板等多种设备。

动态防抖技术升级 ：全新动态防抖技术结合用户头部实时姿态，搭配自研 Sensor Fusion 算法进行实时计算，无论行驶或停车都能稳定交互，减缓晕车。

7.1.4 沉浸声系统：23 个扬声器声学布局，搭配杜比全景声技术，提供环绕式听觉体验。

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