与富士康分手后，印度 Vedanta 宣布今年将继续进军芯片市场

IT之家 7 月 12 日消息，富士康 10 日发布声明称，将退出与印度金属石油集团 Vedanta 成立的合资企业，该合资企业原本计划在印度生产半导体。

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据路透社报道，Vedanta 董事长阿尼尔・阿加瓦尔（Ani Agarwal）今日表示，该公司今年将继续进军芯片和显示器制造市场。

阿加瓦尔在向股东发表的讲话中表示，Vedanta 将“在政府批准的情况下”，于今年开始设立半导体和显示部门。

富士康退出后，Vedanta 表示已为该合资企业寻找新的合作伙伴，但并未透露任何进一步细节。而富士康也已经决定在印度寻找新的合作伙伴推进相关计划。

IT之家此前报道，Vedanta 的控股公司 Volcan Investments 和富士康去年签署了一项价值 19.5 亿美元（IT之家备注：当前约 140.59 亿元人民币）的协议，双方计划在印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦建立半导体和显示器生产工厂。然而由于印度政府希望将欧洲芯片制造商意法半导体纳入到这家合资企业中，导致相关谈判陷入僵局，富士康于 10 日宣布退出该合资企业，并计划另觅伙伴申请印度半导体生产计划相关的激励措施。

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