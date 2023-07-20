消息称苹果 iPhone 15 手机可能延迟到四季度上市，华尔街下调业绩预期

IT之家 7 月 20 日消息，苹果二季度财报即将在大约两周后揭晓，华尔街也正开始调整对苹果二季度及之后的业绩预估。但已经有分析师对苹果的业绩表示担忧，因为近期 iPhone 销售似乎较为疲软。

▲ 图源 苹果官网

据《巴伦周刊》报道，美银全球研究（BofA Global Research）分析师莫汉昨日发布研究报告指出，苹果预定 8 月 3 日发布的二季度财报可能“大致符合”华尔街预估，他认为苹果二季度营收为 807 亿美元（IT之家备注：当前约 5834.61 亿元人民币），每股盈利 1.17 美元，略低于此前市场预期的 818 亿美元（当前约 5914.14 亿元人民币）营收和 1.19 美元每股盈利。

莫汉指出，虽然苹果管理层预测汇率波动将对营收造成 4 个百分点的影响，但他认为实际影响只有不到 2 个百分点。

不过，莫汉担心苹果三季度业绩可能不如预期，因为他的消息源指出，新款 iPhone（暂称 iPhone 15）推出时间可能延后好几个礼拜，并推迟至今年第四季度。他预估，即便有 2.5% 的四季度汇率波动因素助力，苹果三季度营收也将仅为 871 亿美元（当前约 6297.33 亿元人民币）左右，远低于华尔街分析师此前普遍预估的 916 亿美元（当前约 6622.68 亿元人民币）。

莫汉预测，苹果硬件部门销售二季度同比将下滑，基于 iPhone 15 的可能上市时间点以及 Mac 电脑的比较基数较高，三季度产品营收可能进一步减少。他预估三季度 iPhone 销量为 4800 万部，低于华尔街此前普遍预估的 5100 万部。

不过，莫汉将苹果的目标股价从 190 美元提高到了 210 美元，但仍旧维持中立评级。

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