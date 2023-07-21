报告称苹果如期发布 iPhone 15 系列，屏幕量产问题导致初期供货紧张

IT之家 7 月 21 日消息，美银全球研究（BofA Global Research）分析师莫汉日前发布研报，认为苹果将推迟到第 4 季度推出 iPhone 15 系列。

国外科技媒体 The Information 并不赞同这个观点，认为苹果将如期在 9 月发布 iPhone 15 系列，只是由于 LG Display 的量产问题，导致 Pro 机型初期供货较为紧张。

▲ 图源 苹果官网

该媒体认为 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max（或者叫 iPhone 15 Ultra）的边框要比 iPhone 14 Pro 机型更薄，导致 LG Display 在供应方面遇到了问题。

IT之家援引该媒体报道，苹果供应商们使用新的屏幕生产工艺来缩小边框尺寸，LG Display 在推进该工艺过程中遇到了问题。

苹果在 2019 年推出 Apple Watch Series 7 智能手表时，也遇到了类似的问题，最终推迟了大约 1 个月时间。

报道称 LG Display 在贴合屏幕和金属外壳的过程中，未能通过可靠性测试。苹果正在调整 LG Display 的设计，不过 Samsung Display 的屏幕已符合条件，通过测试。

The Information 认为苹果不会推迟 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的发布，只是初期供货不足，无法满足用户的需求。

报告认为 iPhone 15 Pro Max 影响最为严重，预估在发售之初备货不足，消费者需要抢购。

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