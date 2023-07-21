消息称 iPhone 15 系列将解锁 40W 有线、20W MagSafe 充电

IT之家 7 月 21 日消息，消息源 RGcloudS 近日在推文中透露，苹果正采用全新的充电协议和供电芯片，可以让 iPhone 实现 40W 有线快充和 20W 的 MagSafe 无线充电。

RGcloudS 表示目前无法确认苹果是否会在 iPhone 15 系列上应用这项改进，不排除延迟到 iPhone 16 系列的可能。

IT之家注：苹果 iPhone 14 系列最大支持有线充电功率为 30W，MagSafe 最高支持 15W 充电。

RGcloudS 此前透露 iPhone 15 系列将会采用汽车领域的叠片式电池技术，不仅具备拥有更高能量密度，而且更加安全。

堆叠式电池单元采用一种叫做层压的制造技术，其中电池元件和隔板被折叠成锯齿状的层次，而不是卷起来。由于封装单元内的空间浪费较少，可以包含更多的活性物质，从而增加总容量。

这使得堆叠式电池相比卷绕式电池能够拥有更高的能量密度。热量也能在单元内更均匀地分布，而不是集中在一个区域，从而延长电池的寿命。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。