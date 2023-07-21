索尼 Xperia 1 V 手机以旧换新：购机补贴券 100-300 元，截至 7 月 31 日

IT之家 7 月 21 日消息，索尼 Xperia 1 V 开启限时以旧换新补贴，最高可获得 300 元补贴券，活动时间 7 月 19 日-31 日，原价 8999 元起。活动平台：索尼中国 App / 索尼中国在线商城微信小程序 / 索尼中国在线商城。
800≤回收价 < 999：100 元补贴券
1000≤回收价 < 1999：200 元补贴券
回收价 > 2000：300 元补贴券
IT之家附参与方式：
用户在活动期间通过点击活动平台内以旧换新活动页面“立即换新”按钮，前往“爱回收”平台提交手机回收订单，提交完成后返回活动平台凭借回收订单号领取换新优惠券。用户可在旧机回收完成前（用户寄出旧机且收到回收方支付的旧机回收全款视为回收完成）购买新机，但需在 2023 年 8 月 31 日前完成旧机回收。
补贴券使用规则：
领取购新补贴券后，可在活动平台购买指定型号 Xperia 手机时享受折扣优惠。用户领取后须在订单生成时选择对应补贴券补贴券金额将在订单中抵扣。每个订单仅限使用 1 张购新补贴券、购买 1 台 Xperia 手机。补贴券详情可在用户 My Sony 会员账户中查看。
如实际回收价高于回收估价，用户可以在 2023 年 8 月 31 日前可联系索尼客服申请退回购新补贴券面额变动所产生的差价。如实际回收价低于回收估价或用户在 2023 年 8 月 30 日前未完成旧机回收，索尼商城客服将会联系用户对购新补贴券面额变动产生的差价进行补付。用户未在指定期限内补付差额的，索尼保留追究法律责任的权利。
使用购新补贴券支付的订单，补贴券抵扣部分不开具发票。如需退货，退货时按发票金额进行退款。退货后，已使用的购新补贴券自动作废。如未在规定时间内支付尾款的，视为购买合同未成立，订单自动取消，购新补贴券将返还至用户 My Sony 账号。订单完成支付后，用户取消订单的，优惠券不予返还。
Xperia 1 V 搭载了高通骁龙 8 Gen 2 处理器，采用 6.5 英寸 21:9 4K（3860×1644）无打孔屏，支持实时 HDR 技术（HDR 10、HLG）、等效 10bit 、D65 白点校准、1000000:1 对比度、X1 移动版图像引擎。
该机配备 IMX888 主摄（24mm，1/1.35，52MP 全长宽比、48MP 有效像素，12MP 静态输出，2.24um 像素尺寸，F1.9），采用全新 Exmor T 双层晶体管像素堆栈式影像传感器；还配备了 12MP 的 IMX563 超广角（1/2.5 Exmor RS，16mm，F2.2 ）镜头以及 12MP 85-125mm IMX650 F2.3-2.6 长焦镜头，前置采用了 23mm IMX663 F2.0 镜头。
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