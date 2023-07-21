索尼 Xperia 1 V 手机以旧换新：购机补贴券 100-300 元，截至 7 月 31 日

IT之家 7 月 21 日消息，索尼 Xperia 1 V 开启限时以旧换新补贴，最高可获得 300 元补贴券，活动时间 7 月 19 日-31 日，原价 8999 元起。活动平台：索尼中国 App / 索尼中国在线商城微信小程序 / 索尼中国在线商城。

IT之家附参与方式：

用户在活动期间通过点击活动平台内以旧换新活动页面“立即换新”按钮，前往“爱回收”平台提交手机回收订单，提交完成后返回活动平台凭借回收订单号领取换新优惠券。用户可在旧机回收完成前（用户寄出旧机且收到回收方支付的旧机回收全款视为回收完成）购买新机，但需在 2023 年 8 月 31 日前完成旧机回收。

补贴券使用规则：

领取购新补贴券后，可在活动平台购买指定型号 Xperia 手机时享受折扣优惠。用户领取后须在订单生成时选择对应补贴券补贴券金额将在订单中抵扣。每个订单仅限使用 1 张购新补贴券、购买 1 台 Xperia 手机。补贴券详情可在用户 My Sony 会员账户中查看。

如实际回收价高于回收估价，用户可以在 2023 年 8 月 31 日前可联系索尼客服申请退回购新补贴券面额变动所产生的差价。如实际回收价低于回收估价或用户在 2023 年 8 月 30 日前未完成旧机回收，索尼商城客服将会联系用户对购新补贴券面额变动产生的差价进行补付。用户未在指定期限内补付差额的，索尼保留追究法律责任的权利。