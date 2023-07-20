索尼公开 PS VR2 头显研发秘闻，并展示原型机

IT之家 7 月 20 日消息，索尼公布了 PlayStation VR2 头显和控制器的研发历程，并展示了原型机图片。PlayStation VR2 是索尼为 PS5 游戏机推出的虚拟现实设备，今年年初上市。

索尼表示，PSVR 2 的开发于 2016 年底开始，当时该公司刚刚推出了适用于 PS4 的初代 PlayStation VR。六年多后，这款头显终于推出。

PSVR 2 一个独特的功能是头显内置震动马达，可以增强沉浸感。索尼表示，工程师们最初是把 DualShock 4 手柄上的震动马达拆下来，放到一个早期的 PSVR 2 原型中进行测试，发现效果不错。

早期原型带有 IR LED，用于外部摄像头追踪和单目直通摄像头

此外，初代 PSVR 是通过 PS4 摄像头来追踪头显上的可见光条，而 PlayStation VR2 则采用了内置式自主追踪技术，通过四个黑白鱼眼摄像头来定位头显，用户还可以随时通过这些摄像头看到周围的真实世界。但在构建由内向外的追踪之前，索尼最初尝试在头显上使用红外 LED（肉眼看不见），通过外部摄像头进行追踪，同时使用单目透视摄像头，不过后来索尼很快决定改用内置式自主追踪技术，并制作了多个原型来找到四个追踪摄像头的最佳位置。

索尼表示，PSVR 2 Sense 控制器的开发也始于 2016 年，而且经历了许多迭代，因为他们最初并没有一个明确的想法，到底想要制造什么样的控制器。

其中一个最早期的原型着重于加入拇指杆和握持扳机，每个手指提供一个扳机。索尼最终确定了当前的球形设计，发现它对于所有角度进行追踪更为理想。

早期 PSVR 2 控制器原型

IT之家注意到，PlayStation VR2 已经上市五个月，索尼在 5 月份透露，该头显在上市六周后就卖出了 60 万台，超过了初代 PSVR。随着 PlayStation 5 主机库存终于充足，以及《Firewall Ultra》、《生化危机 4 重制版》和《Aces of Thunder》等重磅作品即将到来，该头显的销量有望节节攀高。

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