理想汽车回应“高速无人驾驶飙至 120 还播剧”：坚决杜绝，辅助驾驶非自动驾驶

IT之家 7 月 21 日消息，7 月 20 日，理想汽车在官方微博上发文称，注意到部分用户在社交媒体展示不文明驾驶行为，包含使用辅助驾驶时平躺看剧、使用功能过程中离开驾驶位等。理想汽车对此表示“这是我们坚决杜绝的”，且现阶段仍是辅助驾驶，“不是自动驾驶”。

理想汽车官方介绍称，7 月为品牌的“辅助驾驶安全月”，且正在社区和用户之间通过多种方式和手段宣传辅助驾驶使用的正确方式。理想汽车在官博中还强调说，现阶段驾驶员是车辆的第一负责人，需保持手扶方向盘，随时准备接管。

理想汽车还在这篇博文中提到了部分辅助驾驶难以处理的场景，如“鬼探头”或车辆紧急加塞情况下，系统处理能力不如人类迅速；以及某些施工场景，系统还会“不认识”拦截在道路中的障碍物。因此，以上情况需要驾驶员始终保持正确坐姿、注意路况，以便及时接管，避免发生事故。

另据极目新闻报道，7 月 19 日，网传一段理想汽车在高速上以 120 公里的时速行驶，驾驶室空无一人的视频。画面中，副驾驶位上坐着一名男子，座位前方的屏幕上正播放电视剧《狂飙》。

理想汽车客服表示，启动理想汽车辅助驾驶功能时，驾驶员是要坐在驾驶室，并且要手握方向盘的，将相关视频和问题发送至邮箱，将安排专人回复。目前，已将视频资料等发送至四川高速交警三支队 21 大队相关工作人员，他们表示会进行调查处理。

理想汽车曾在 7 月 14 日发布“智能驾驶产品经理的一封信”，内容提到自理想 ONE 交付至今，理想 AD 辅助驾驶已经陪伴车主们走过了 7.6 亿公里，并声称“不少用户的辅助驾驶里程占比甚至超过了 70%”。IT之家附全文内容如下图：

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